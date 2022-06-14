Донецк, , 15:24 — REGNUM В Донецкой Народной Республике при обстреле Кирилловки со стороны украинских военных погиб мужчина. Об этом 14 июня сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Обстрел Mil.gov.ua

«По оперативной линии СЦКК ДНР поступила информация о гибели гражданского лица —мужчины 1955 года рождения в результате обстрела ВФУ населённого пункта Кирилловка Волновахского района (временно присоединена к администрации Тельмановского района)», — говорится в сообщении представительства в телеграм-канале.

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Как сообщало ИА REGNUM, украинские боевики открыли огонь по Кирилловке 14 июня в 14:20. По населённому пункту со стороны Новоукраинки было выпущено три снаряда калибра 152 мм.

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