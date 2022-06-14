Москва, , 15:24 — REGNUM Одна из главных проблем российского импортозамещения — это отсутствие банка данных по потребностям экономики. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 14 июня заявил доктор экономических наук, профессор департамента психологии и развития человеческого капитала финуниверситета при правительстве РФ Александр Сафонов. Так он прокомментировал высказывание президента Торгово-промышленной палаты РФ Сергея Катырина о том, что российские компании из-за санкций могут скоро столкнуться с дефицитом комплектующих, и поэтому нужно успеть найти им замену.

Импортозамещение Www.ank72.ru/

«С технологической точки зрения можно обеспечить полную замену импортных комплектующих. Однако есть две проблемы — это время, за которое удастся наладить их производство, и качество, — сказал Сафонов. — Не менее важен вопрос цены такого импортозамещения. Надо понимать, что цена во многом зависит от объема производства. Пока нет главного — банка данных по потребностям; нет распределения импортозамещения по опорным предприятиям, а также не решён вопрос обеспечения таких опорных предприятий инвестициями».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Олег Комолов заявил, что российская промышленность так и не создала себе источник пополнения и производства промышленных кадров.

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