Москва, , 15:23 — REGNUM Госдума в первом чтении приняла законопроект, направленный на регулирование оборота цифровых финансовых активов и утилитарных цифровых прав, передает корреспондент ИА REGNUM 14 июня.

Госдума Дарья Антонова © ИА REGNUM

Совершенствуется порядок расчетов по сделкам, совершенным с использованием финансовых платформ, инвестиционных платформ, информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, а также вводятся нормы, направленные на предотвращение использования цифровых финансовых активов и утилитарных цифровых прав в качестве средства платежа.

Прежде всего, вводится прямой запрет на оплату товаров и услуг криптовалютами, в том числе биткоинами.

Для обеспечения контроля за порядком осуществления расчетов оператором электронной платформы законопроектом предусматривается ведение Банком России реестра сведений об осуществляемых таким оператором электронной платформы расчетов по сделкам путем перечисления денежных средств между бенефициарами.

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