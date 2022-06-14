Донецк, , 15:22 — REGNUM Вооружённые формирования Украины совершили обстрел населённого пункта Еленовка в Донецкой Народной Республике. Об этом 14 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Установка «Град» Скриншот видео страницы ZloyFenix

В 15:00 зафиксирован удар с позиций в населённом пункте Новомихайловка. По посёлку Петровское в Еленовке выпущено восемь ракет из РСЗО «Град».

Как сообщало ИА REGNUM, в Новомихайловке заградотряд расстрелял в спину бойцов ВСУ, решивших сложить оружие.