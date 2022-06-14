Москва, 14 июня 2022, 15:22 — REGNUM Меры властей ФРГ для спасения Gazprom Germania направлены исключительно на обеспечение надёжности поставок газа потребителям внутри Германии, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ФГ «Финам» Сергей Кауфман.
Как сообщало ИА REGNUM, Германия может предоставить до 10 млрд евро на спасение Gazprom Germania, ранее принадлежавшего Газпрому, которое правительство Германии экспроприировало в начале 2022 года.
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