Москва, 14 июня, 2022, 15:22 — ИА Регнум. Меры властей ФРГ для спасения Gazprom Germania направлены исключительно на обеспечение надёжности поставок газа потребителям внутри Германии, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ФГ «Финам» Сергей Кауфман.

Thawt Hawthje Газпром

«Сейчас Газпром не поставляет газ Gazprom Germania после её перехода под управление правительства Германии.

В такой ситуации Gazprom Germania вынуждена закупать газ на спотовом рынке. И это неизбежно сопровождается повышенными затратами», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Германия может предоставить до 10 млрд евро на спасение Gazprom Germania, ранее принадлежавшего Газпрому, которое правительство Германии экспроприировало в начале 2022 года.

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