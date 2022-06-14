Ивановская область, 14 июня, 2022, 15:21 — ИА Регнум. Ивановские следователи предъявили обвинение фигуранту уголовного дела об изнасиловании девятилетней девочки, сообщили 14 июня в пресс-службе СУ СКР по Ивановской области.

Sledcom.ru Следственный комитет России

По данным следствия, 11 июня во второй половине дня в городе Родники 31-летний мужчина напал на девятилетнюю девочку, затащил в безлюдное место и изнасиловал.

Мужчине предъявлено обвинение, суд по ходатайству следователя вынес решение об аресте фигуранта.