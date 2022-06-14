Вашингтон, 14 июня, 2022, 15:21 — ИА Регнум. По состоянию на 13 июня 2022 года капитализация рынка криптовалют составляла $960 млрд. Это 14 июня следует из данных CoinMarketCap.

Иван Шилов ИА REGNUM Криптовалюта

При этом такое значение является минимальным с 13 января 2021 года и свыше 20% капитализации этот рынок потерял на протяжении последних дней.

Также курс наиболее популярной криптовалюты биткоин, по данным CoinMarketCap, составил $22,6 тыс., что является минимумом с декабря 2020 года. Биткони также потерял за последние пять дней 24% стоимости и его капитализация составляет на сегодняшний день $462 млрд.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что нисходящая спираль биткоина углубилась на фоне опасений по поводу стремительного роста инфляции в США