Приштина, , 17:15 — REGNUM Диалог Белграда и Приштины должен закончится «полной нормализацией отношений и взаимным признанием». Об этом заявил министр иностранных дел Австрии Александр Шаленберг 14 июня в Приштине, после встречи с министром иностранных дел сепаратистского Косово Доникой Гервалой.

Австрия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Шаленберг также призвал ЕС отменить визовый режим для жителей Косово и открыть переговоры о вступлении Северной Македонии и Албании в Евросоюз.

«Австрия активно будет этого добиваться. Мы это делали и раньше, будем делать и впредь», — процитировало агентство «Бета» слова главы австрийской дипломатии.

Шаленберг также добавил, что ситуацию на Украине Брюссель должен воспринимать как «призыв проснуться и заняться приемом стран Западных Балкан в свое семейство».

Напомним, что 14 июня Европейский парламент принял документ, в котором недвусмысленно говорится о том, что Сербия должна признать Косово для того, чтобы продвинуться на пути евроинтеграции.