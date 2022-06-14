Москва, , 15:18 — REGNUM Госдума в первом чтении приняла законопроект об уголовной ответственности за вождение без прав, передает корреспондент ИА REGNUM 14 июня.

Госдума Полина Волхова © ИА REGNUM

«Для тех, кто лишен водительских прав и ранее уже дважды привлекался к административной ответственности за управление транспортным средством без наличия на это права, предлагается предусмотреть уголовную ответственность. Срок лишения свободы составит до года, для рецидивистов — до двух лет», — отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

В отношении именно злостных правонарушителей, привлекаемых к уголовной ответственности, в качестве дополнительной меры предлагается установить возможность конфискации транспортного средства на основании обвинительного приговора.

Сейчас нормы административного законодательства фактически позволяют лицу многократно продолжать управление транспортным средством, будучи лишённым такого права. По вине лиц, которые не должны были участвовать в дорожном движении в качестве водителей, совершается более трети ДТП, привел данные парламентарий.

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