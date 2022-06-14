Уфа, 14 июня, 2022, 15:19 — ИА Регнум. Руководителя предприятия обвинили в передаче взятки бывшему сотруднику кадастровой палаты в Башкирии. Об этом 14 июня сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

По версии следствия, фигурант уголовного дела с 2017 по 2020 год передал замначальника межрайонного отдела филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по региону 95,5 тыс. рублей за незаконное предоставление информации из Единого государственного реестра недвижимости о земельных участках и их собственниках.

По данному факту в отношении директора ООО «Уралземпроект» было возбуждено уголовное дело. Свою вину обвиняемый признал. Материалы дела переданы в суд, где будут рассмотрены по существу.

Сообщается, что материалы в отношении экс-сотрудника кадастровой палаты были выделены в отдельное производство.