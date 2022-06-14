Москва, 14 июня, 2022, 15:18 — ИА Регнум. Госдума в первом чтении приняла законопроект, вводящий конфискацию автотранспорта злостных нарушителей Правил дорожного движения (ПДД), передает корреспондент ИА REGNUM 14 июня.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

«Ситуации, когда водители регулярно нарушают правила дорожного движения и не несут наказания до момента, пока не пострадают люди, — недопустимы. Рассчитываем, что принятое сегодня решение позволит защитить жизнь и здоровье наших граждан», — заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Прежде всего, вводится уголовная ответственность для уже лишенных водительских прав и дважды ранее привлекавшихся к административной ответственности за вождение без прав.

Штраф составит от 150 тыс. до 250 тыс. рублей, лишение свободы предполагается на срок до одного года.

Максимальное наказание предполагает до двух лет лишения свободы — для рецидивистов.

При этом в качестве возможной дополнительной меры предлагается установить на основании обвинительного приговора возможность конфискации транспортного средства.

Такая ответственность может наступить исключительно в случае совершения преступлений, предусмотренных статьей 264.1 «Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость», статьей 264.2 «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию и лишенным права управления транспортными средствами», проектной статьи 264.3 «Управление транспортным средством лицом, лишенным права управления транспортными средствами и подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость» Уголовного кодекса.

Кроме того, управление транспортным средством лицом, ранее лишенным или не имеющим права управления, которое повлекло к тяжким последствиям, рассматривать как отягчающее вину обстоятельство.