Тамбов, 14 июня, 2022, 15:18 — ИА Регнум. В Тамбовской области 14 июня выявлено 19 новых случаев заражения коронавирусом — на два меньше, чем сутками ранее, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Павел Соболев ИА REGNUM Коронавирус

Всего в области зарегистрировано 117 тыс. 267 случаев заражения.

После выздоровления выписаны 114 тыс. 68 пациентов, в том числе 22 — за последние сутки.

За весь период скончались 2429 человек. Подтвержден один новый летальный случай.