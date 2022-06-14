Бернли, Великобритания, 14 июня, 2022, 15:17 — ИА Регнум. Новым главным тренером английского футбольного клуба «Бёрнли» стал бывший защитник «Манчестер Сити» и сборной Бельгии Венсан Компани. Об этом 14 июня сообщается на сайте клуба.

Www.mancity.com Венсан Компани

Компани с 2020 года тренировал бельгийский «Андерлехт» после того, как завершил карьеру.

В сезоне 2022/23 «Бёрнли» сыграет в втором по силе английском дивизионе — Чемпионшипе. По итогам сезона 2021/22 команда вылетела из премьер-лиги.