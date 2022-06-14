Москва, , 15:35 — REGNUM Народный артист Российской Федерации Филипп Киркоров подтвердил своё участие в открытии XXV Петербургского международного экономического форума О своих планах артист сообщил на своей странице в социальной сети.

Филипп Киркоров Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

«И уже завтра буду на открытии XXV Петербургского международного экономического форума. «Новый мир — новые возможности» тема сессии завтрашнего дня. И тема моего юбилейного года», — написал Киркоров.

Артист без ложной скромности отметил свою схожесть с Петром I не только во внешности, но и в плане характера. «И путешествия наша страсть, и масштабные преобразования…», — сообщил народный артист.

Отметим, что форум в этом году пройдёт с 15 по 18 июня. Он соберёт как представителей бизнеса и производства, так и первых лиц государств.

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