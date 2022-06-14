Донецк, , 15:16 — REGNUM Артиллерия вооружённых формирований Украины совершила обстрел населённого пункта Кирилловка в Донецкой Народной Республике. Об этом 14 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Артиллерия ВСУ Mil.gov.ua

В 14:20 был открыт огонь с позиций украинских войск в населённом пункте Новоукраинка. По Кирилловке выпущено три снаряда калибра 152 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, вооружённые формирования Украины совершили обстрел Донецка.