Ростов-на-Дону, , 15:12 — REGNUM В Ростовской области в результате трёх ДТП, случившихся вечером 13 июня, пострадали трое детей. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении ГИБДД 14 июня.

ДТП

Так, примерно в 20:30 мск на хуторе Апаринский Усть-Донецкого района водитель Geely, по предварительным данным, при выезде с прилегающей дороги не предоставил преимущество в движении мопеду Alpha, за рулём которого находился 15-летний водитель, не имеющего права управления, и столкнулся с ним. В результате подросток с травмами доставлен в больницу.

Затем на участке автодороги Азов — Староминская водитель ВАЗ-21 074, предположительно, двигаясь по второстепенной дороге, не предоставил преимущество движущемуся по главной дороге Nissan, в результате чего произошло столкновение. В больницу с травмами доставлен 11-летний пассажир иномарки.

В этот же день на 994-м километре трассы М-4 «Дон» водитель Volvo, по предварительным данным, не выдержал безопасную дистанцию до впереди идущего Volkswagen и допустил с ним столкновение. В результате ДТП пострадал восьмилетняя девочка.

Полицейские выясняют все обстоятельства случившихся ДТП.