Москва, , 15:11 — REGNUM Отключение Сбербанка, Россельхозбанка и МКБ от системы SWIFT не скажется на их работе в Росси, поскольку они перейдут на отечественный аналог — систему передачи финансовых сообщений (СПФС), заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент, преподаватель кафедры финансовых дисциплин Высшей школы управления финансами Валерий Корнейчук.

Платежная система SWIFT Иван Шилов © ИА REGNUM

«СПФС представляет собой межбанковскую систему передачи финансовой информации и совершения платежей, функционирующая на базе информационно- телекоммуникационной системы Банка России.

Отечественная разработка создана регулятором в 2014 г. как альтернативный канал межбанковского взаимодействия для защиты от возможного отключения страны от платежной системы SWIFT.

По состоянию на конец февраля 2022 года к СПФС было подключено более 400 организаций из 12 стран, в том числе банки из Белоруссии, Армении, Киргизии, Казахстана, Таджикистана и Кубы. У СПФС есть «шлюз», выводящий на китайскую систему SNAPS. По итогам 2020 года доля СПФС во внутрироссийском трафике составляла 20,6% от общего числа транзакций.

За последние годы СПФС показала высокую надежность и бесперебойность работы в режиме 24/7 как с российскими, так и с иностранными пользователями. СПФС гарантирует бесперебойность передачи финансовых сообщений как внутри страны, так и за ее пределами.

Расчеты при этом осуществляются между кредитными организациями в рамках корреспондентских отношений. Количество сообщений, передаваемых через СПФС, в 1 квартале 2022 года выросло вдвое по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. По сути СПФС стала заменой SWIFT на территории России.

Основной проблемой СПФС остается ее ограниченность возможностей для проведения трансграничных операций. Связка с китайской системой SNAPS пока не дает необходимого международного охвата платежей.

Главной проблемой остаются совершение транзакций с банками Евросоюза, которые обслуживали товарооборот России и стран ЕС. Его доля составляла порядка 35% от общего внешнеторгового товарооборота России. СПФС станет полноценной заменой SWIFT при условии подключения к ней большого количества иностранных банков.

В настоящее время при переключения нефтяных потоков из России в Азию возрастает роль банков АТР региона — Китая, Индии, Пакистана и организации проведения расчетов в национальных валютах. Индия и РФ создают аналог SWIFT для расчетов между странами.

Предполагается, что механизм должен обеспечить эффективную передачу информации о торговле в рублях и рупиях. Банк России в этой связи ожидает более активного подключения иностранных партнеров и банков из дружественных стран к СПФС.

На сегодняшний день с учетом принятых Банком России мер по защите информации о работе банковского сектора список участников СПФС является закрытым и временно не подлежит публикации», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, очередной пакет санкционных мер задействовал Евросоюз и в его рамках отключает от межбанковской системы SWIFT Сбербанк, Россельхозбанк (РСХБ) и Московский кредитный банк (МКБ).

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