Москва, 14 июня, 2022, 15:11 — ИА Регнум. Отключение Сбербанка, Россельхозбанка и МКБ от системы SWIFT не скажется на их работе в Росси, поскольку они перейдут на отечественный аналог — систему передачи финансовых сообщений (СПФС), заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент, преподаватель кафедры финансовых дисциплин Высшей школы управления финансами Валерий Корнейчук.

Иван Шилов ИА REGNUM Платежная система SWIFT

«СПФС представляет собой межбанковскую систему передачи финансовой информации и совершения платежей, функционирующая на базе информационно- телекоммуникационной системы Банка России.

Отечественная разработка создана регулятором в 2014 г. как альтернативный канал межбанковского взаимодействия для защиты от возможного отключения страны от платежной системы SWIFT.

По состоянию на конец февраля 2022 года к СПФС было подключено более 400 организаций из 12 стран, в том числе банки из Белоруссии, Армении, Киргизии, Казахстана, Таджикистана и Кубы. У СПФС есть «шлюз», выводящий на китайскую систему SNAPS. По итогам 2020 года доля СПФС во внутрироссийском трафике составляла 20,6% от общего числа транзакций.

За последние годы СПФС показала высокую надежность и бесперебойность работы в режиме 24/7 как с российскими, так и с иностранными пользователями. СПФС гарантирует бесперебойность передачи финансовых сообщений как внутри страны, так и за ее пределами.

Расчеты при этом осуществляются между кредитными организациями в рамках корреспондентских отношений. Количество сообщений, передаваемых через СПФС, в 1 квартале 2022 года выросло вдвое по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. По сути СПФС стала заменой SWIFT на территории России.

Основной проблемой СПФС остается ее ограниченность возможностей для проведения трансграничных операций. Связка с китайской системой SNAPS пока не дает необходимого международного охвата платежей.

Главной проблемой остаются совершение транзакций с банками Евросоюза, которые обслуживали товарооборот России и стран ЕС. Его доля составляла порядка 35% от общего внешнеторгового товарооборота России. СПФС станет полноценной заменой SWIFT при условии подключения к ней большого количества иностранных банков.

В настоящее время при переключения нефтяных потоков из России в Азию возрастает роль банков АТР региона — Китая, Индии, Пакистана и организации проведения расчетов в национальных валютах. Индия и РФ создают аналог SWIFT для расчетов между странами.

Предполагается, что механизм должен обеспечить эффективную передачу информации о торговле в рублях и рупиях. Банк России в этой связи ожидает более активного подключения иностранных партнеров и банков из дружественных стран к СПФС.

На сегодняшний день с учетом принятых Банком России мер по защите информации о работе банковского сектора список участников СПФС является закрытым и временно не подлежит публикации», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, очередной пакет санкционных мер задействовал Евросоюз и в его рамках отключает от межбанковской системы SWIFT Сбербанк, Россельхозбанк (РСХБ) и Московский кредитный банк (МКБ).

Читайте также: Евросоюз принял решение отключить от SWIFT Сбербанк, Россельхозбанк и МКБ