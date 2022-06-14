Москва, 14 июня, 2022, 15:10 — ИА Регнум. В ходе валютных торгов на Московской бирже курс евро опустился до 58 рублей за единицу, следует из данных торгов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль и евро

По данным на 15:00 14 июня курс евро на Мосбирже составил 58 рублей 05 копеек, что является самым низким показателем с 25 мая.

Курс доллара в эти минуты составляет примерно 56 рублей за единицу.

Как сообщало ИА REGNUM, Банк России на 14 июня установил курс рубля на уровне 57,78 рублей за доллар и 60,97 рублей за евро.