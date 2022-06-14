Санкт-Петербург, 14 июня, 2022, 15:13 — ИА Регнум. Санкт-Петербургский городской суд отменил штраф в 40 тыс. рублей, назначенный районным судом градозащитнику, заместителю председателя Санкт-Петербургского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК) Александру Кононову за посты в социальной сети «ВКонтакте» о специальной военной операции РФ на Украине. Об этом сообщили 14 июня ИА REGNUM в объединенной пресс-службе судов (ОПС) Санкт-Петербурга.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Напомним, Кононов был привлечен к административной ответственности за высказывания в интернете после начала специальной военной операции. В отношении градозащитника был составлен протокол по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ, который рассмотрел Ленинский районный суд Петербурга и вынес решение о штрафе в 40 тыс. рублей с которым градозащитник не согласился, а само административное дело в отношении него назвал провокацией.

«Суд направил дело на новое рассмотрение», — сообщили в ОПС, уточнив, что пока дело для повторного рассмотрения в район не передано.