Майкоп, , 15:09 — REGNUM В Адыгее принято решение об отмене масочного режима. Указ об этом подписал глава региона Мурат Кумпилов. При этом остаются обязательными меры, введенные ранее для предотвращения распространения коронавируса, в частности проведение дезинфекционных мероприятий и соблюдение мер безопасности на объектах с массовым пребыванием граждан, сообщили в правительстве региона.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Кроме того, сохраняются рекомендации по ношению масок для лиц в возрасте старше 60 лет и людей с хроническими заболеваниями.

«Действующие постановления главного санитарного врача РФ продолжают функционировать на всей территории страны. Минздраву РА поручено обеспечить их реализацию», — сообщили в правительстве Адыгеи.

Также остаются в силе рекомендации по вакцинации. Сделавшим прививки от COVID-19 будут предоставлять два выходных дня с сохранением заработной платы.