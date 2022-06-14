Белград, , 15:06 — REGNUM В Сербии ежедневно растет евроскептицизм, но Белград остается на пути интеграции в Евросоюз, заявил президент республики Александр Вучич.

Александр Вучич Иван Шилов © ИА REGNUM

«Евроскептицизм растет каждый день, позавчера я получил последние результаты социсследований. По этому вопросу мы должны расставить точки рационально. Можем ли мы без Европы, без их инвестиций, думаю, что нет. Счастливы ли мы эмоционально из-за всех их заявлений по Косово и Метохии прежде всего, или из-за давления на Сербию из-за внешней политики? Нет», — сказал он журналистам.

Вучич добавил, что необходимо быть достаточно разумными, «чтобы наши эмоции не преобладали над рациональным подходом, и проводить политику, которая соответствует нашим реальным интересам и возможностям».