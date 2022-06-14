Москва, , 15:05 — REGNUM Институт конфискации автомобилей предлагается ввести в административное законодательство. Как передает корреспондент ИА REGNUM 14 июня, об этом сообщила депутат Госдумы Ирина Панькина («Единая Россия»).

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«Ко второму чтению предлагается ввести конфискацию в административное законодательство», — сказала Панькина в ходе обсуждения в первом чтении законопроекта ужесточении уголовной ответственности за вождение без прав.

Институт конфискации предлагалось ввести новой редакцией Кодекса об Административных правонарушениях (КоАП).

Госдума в первом чтении обсуждает законопроект, вводящий конфискацию автотранспорта злостных нарушителей Правил дорожного движения (ПДД). Конфискация вводится как к предмету совершения преступления. Таким образом, не имеет значения, кому принадлежит транспортное средство.

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