Тольятти, Самарская область, 14 июня, 2022, 15:11 — ИА Регнум. Готовить инженеров для автомобильной промышленности намерены в Тольятти. Об этом 14 июня сообщает пресс-служба городской администрации.

Lada.ru Производственная площадка АВТОВАЗа

Сообщается, что Тольяттинский государственный университет (ТГУ) и АО «АвтоВАЗ» подали совместную заявку для участия в федеральном проекте министерства науки и высшего образования России «Передовые инженерные школы» (ПИШ), в которых будут готовить инженерные кадры для автомобильной промышленности.

В рамках конкурса по созданию передовых инженерных школ университет претендует с 2022 по 2024 год на 680 млн рублей федеральных средств. При этом АвтоВАЗ выступает в качестве высокотехнологичного партнёра этого высшего учебного заведения.

Отмечается, что в случае победы вуза Самарской области в конкурсе на софинансирование программы развития передовой инженерной школы до 2030 года будут каждый год выделяться бюджетные ассигнования из средств региона в размере 20 млн рублей. При этом общий бюджет ПИШ достигнет 3,9 млрд рублей до 2030 года включительно.

«Отечественные компании, в том числе АВТОВАЗ, испытывали и будут испытывать потребность в высококвалифицированных инженерных кадрах и освоении новых технологий при проектировании и производстве. Успешная реализация этого проекта позволит обеспечить новыми решениями и компетентным персоналом целый ряд перспективных, стратегически важных для нашей страны проектов в области автомобилестроения», — приводит пресс-служба слова вице-главы АО «АвтоВАЗ» Дмитрия Михаленко.

Он также отметил, что одой из главных задач проекта является то, чтобы выпускники университета, прошедшие обучение по инновационным программам, оставались работать в регионе, в реальном секторе экономики.

«Переход к передовым цифровым, интеллектуальным производственным технологиям, новым материалам и способам конструирования невозможен без высококвалифицированных специалистов. Именно поэтому принято совместное решение АвтоВАЗа и ТГУ о создании передовой инженерной школы для подготовки инженерной элиты. Подготовка будет основана на реальной проектной деятельности», — сообщил ректор Тольяттинского государственного университета Михаил Криштал.