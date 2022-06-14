Москва, 14 июня, 2022, 15:04 — ИА Регнум. Всё логично. Швейцария присоединяется к шестому пакету санкций, включающий санкции против Национального расчетного депозитария (НРД). Москва в свою очередь приостанавливает торговлю валютными парами CHF/RUB и USD/CHF (швейцарский франк — российский рубль и доллар США — швейцарский франк), заявила корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры мировые финансовые рынки и финтех РЭУ им. Г. В. Плеханова Татьяна Белянчикова.

(сс) Цуканов М.В 50 швейцарских франков

«Еще на прошлой неделе глава Минэкономики Швейцарской конфедерации оценил эффективность антироссийских санкций как низкую, но подчеркнул, что они будут работать, если к ним присоединятся все страны. Пока, правда, обо всех странах речь не идет.

Таким образом, швейцарский франк пополнил список не торгуемых в России валют. Это лишь сделает более длинным путь расчетов в данной валюте для участников внешнеэкономической деятельности.

И, возможно, сделает его более затратным, поскольку конвертация валюты счета, с которого будет списываться эквивалент требуемой по импортному контракту суммы, будет осуществляться зарубежным банком-корреспондентом, в котором этот счет открыт.

Впрочем, в ряде случаев условия такой конвертации могут оказаться даже более выгодными, чем на Московской бирже. Всё будет зависеть от спредов, предлагаемых банком-корреспондентом для подобных операций, и длины цепочки банков-корреспондентов, которые потребуются для завершения расчетов по контрактам, валютой платежа по которым является швейцарский франк.

Возможно, впрочем, некоторые зарубежные фирмы — контрагенты российских не попавших под санкции компаний в целях продолжения сотрудничества пойдут на изменение валюты платежа внешнеторгового контракта, оставив швейцарский франк только в качестве валюты цены», — пояснила эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, с 14 июня из-за санкций на валютном рынке Московской биржи приостановлены торги швейцарским франком. О возобновлении торгов будет сообщено дополнительно.

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