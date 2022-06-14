Джакарта, , 15:03 — REGNUM Индонезия и Индия подписали меморандум о взаимопонимании для борьбы с незаконным оборотом наркотиков, сообщает Antara.

Нет наркотикам Иван Шилов © ИА REGNUM

«Это попытка пресечь оборот наркотиков», — говорится в заявлении агентства по борьбе с наркотиками в Индонезии.

С учетом динамики проблем с наркотиками, которые становятся все более сложными на глобальном уровне, Индонезия считает необходимым укреплять сотрудничество с Индией.

Ранее Индонезия укрепила сотрудничество со странами, расположенными в Южной Америке, такими как Панама, Аргентина и Эквадор. Укрепление сотрудничества направлено на предотвращение ввоза наркотиков в Индонезию из-за рубежа.

Как сообщало ИА REGNUM, министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди заявила, что ситуация вокруг Украины является симптомом серьезных глобальных проблем.

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