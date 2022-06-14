Вашингтон, , 15:14 — REGNUM США готовы пресмыкаться перед Саудовской Аравией ради снижения цен на нефть, но для американского президента Джо Байдена это означает лишь бессмысленное унижение. Об этом старший научный сотрудник аналитического центра «Независимый институт» Иван Эланд заявил в статье для издания The National Interest.

Саудовская Аравия Иван Шилов © ИА REGNUM

«Такой шаг обернется лишь бессмысленным унижением Джо Байдена», — полагает Эланд.

Он отметил, что Байден призывает к масштабному повышению объёмов производства углеводородов, но успех эту затею не ждёт. С началом пандемии коронавируса цены на нефть резко упали, и воспоминания об этом ещё свежи.

Поездка Байдена в Эр-Рияд, как и использование стратегического резерва США, призваны всего лишь повысить уровень доверия избирателей перед предстоящими промежуточными выборами. Байден демонстрирует, что разделяет боль потребителей и старается уменьшить её, но не более того.

По мнению Эланда, нужно открывать морские районы и федеральные земли для разведки и добычи нефти, а также ослабить ограничения на строительство трубопроводов до Канады. А если бы США сняли санкции с Венесуэлы и Ирана, их углеводороды могли бы заполнить образовавшуюся брешь на мировом рынке.

Как сообщало ИА REGNUM, на фоне экономических ограничений, введённых против России, в США резко поднялись цены на топливо, подскочила инфляция, возникла нехватка некоторых товаров. Рейтинг Байдена опустился до рекордных значений.

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