Москва, , 15:03 — REGNUM В России спрос на жилье может немного понизиться из-за падения доходов населения. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 14 июня заявил директор центра конъюнктурных исследований ВШЭ Георгий Остапкович.

Недвижимость Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

«Рост спроса на жилье — это один из наименее прогнозируемых показателей, — сказал Остапкович. — Рост спроса зависит от доходов. Какие у людей будут доходы, такой у них и будет спрос на дорогостоящие товары длительного пользования. Как поведут себя доходы, так поведет себя спрос. Все-таки спрос на жилье люкс, на жилье премиум-класса практически удовлетворен. Все эти годы он сохранялся на галопирующем уровне. Я думаю, что спрос на жилье может немного понизиться, потому что доходы будут сокращаться. Причем у всех групп — и у низкодоходных, и у высокодоходных. Соответственно упадет спрос и на ипотечные кредиты».

Как заявил Остапкович, банки в такой ситуации «возьмут гроссмейстерскую паузу» и будут выжидать.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Остапкович заявил, что некоторое снижение в РФ цен на вторичное жилье можно объяснить психологическим стрессом.

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