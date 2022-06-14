Москва, , 15:01 — REGNUM То, что в России наблюдается снижение цен на вторичное жилье, можно объяснить психологическим стрессом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 14 июня заявил директор центра конъюнктурных исследований ВШЭ Георгий Остапкович.

Недвижимость Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

«Такая тенденция вызвана психологическим стрессом. Люди сейчас не понимают, что будет с их доходами и с их занятостью. Поэтому они притормозили все крупные долгосрочные покупки, — сказал экономист. — Однако я не думаю, что будет резкое замедление роста стоимости жилья. Дорожает металл, дорожают стройматериалы, дорожают строительные конструкции. Каким же образом строители будут снижать стоимость своих объектов? Замораживание цен возможно, но резкого сброса, как, например, в кризис 2008–2009 годов, такого я не ожидаю».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее появился прогноз о том, как в России летом 2022 года изменится стоимость аренды жилья.

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