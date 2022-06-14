Москва, , 15:00 — REGNUM В 2022 году Россия избежит «космического» падения доходов, но уровень бедности вырастет на 0,5-1%. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 14 июня заявил директор центра конъюнктурных исследований ВШЭ Георгий Остапкович. Так он прокомментировал данные Росстата, согласно которым уровень бедности в РФ в I квартале 2022 года вырос на 0,1 млн человек.

Бедность Иван Шилов © ИА REGNUM

«То, что в I квартале достаточно высокий уровень бедности — это закономерно и традиционно для статистики. Потому что I квартал по доходам всегда самый низкий в течение года. II–III и особенно IV кварталы будут значительно выше по доходам, и уровень бедности будет значительно меньше, — сказал Остапкович. — Это традиционно, если посмотреть годовые ряды. Как будет развиваться динамика? Это зависит от двух показателей. Первое — это ситуация с реальными располагаемыми денежными доходами. Оценочно они должны упасть в районе 7%, а может быть, даже 10%. А если падают доходы, то, естественно, увеличивается уровень бедности. Потому что доходы падают преимущественно у низкодоходного населения. Второе – как будет помогать государство в минимизации этого процесса. Сейчас индексировали на 10% пенсии, МРОТ, и я не исключаю, что в сентябре–октябре будет второй транш. Никакого космического падения не будет, но вполне вероятно, что уровень бедности на полпроцента-процент увеличится».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Олег Комолов заявил, что власти РФ индексируют пенсии, заработные платы и прочие бюджетные выплаты исходя из не очень объективных показателей инфляции.