Тбилиси, 14 июня 2022, 15:00 — REGNUM Сильные ливни, обрушившиеся в ночь на 14 июня на село Сагурамо возле Тбилиси, нанесли сильный ущерб инфраструктуре. Об этом сообщает телеканал «Рустави 2».
По данным журналистов, стихия нанесла ущерб большей части населения села. Борьба с подтоплением велась до поздней ночи. Первые этажи многих жилых домов залило водой, уничтожены посевы.
Сообщается, что мэрия Мцхетского муниципалитета создала комиссию для подсчёта ущерба населению. Местные власти постараются максимально помочь жителям села.
Стоит отметить, что на прошлой неделе Сагурамо также залило из-за сильных дождей.