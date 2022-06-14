Веллингтон, , 14:58 — REGNUM На пляжах Новой Зеландии находят сотни мертвых голубых пингвинов, сообщает 14 июня Independent.

Побережье Австралии, самые маленькие пингвины выходят на берег, чтобы переночевать © Олег Кугаев

Корора, также называемые малыми или голубыми пингвинами, водятся в Новой Зеландии и южной Австралии. По сообщению новозеландского департамента охраны природы, море ежедневно выбрасывает около 200 птиц на побережье Северного острова, и в массовой гибели пингвинов, вероятно, виновато повышение температуры океана.

В прошлом уже случалось, что в «плохой год» погибало много птиц, но затем «в хорошие годы популяция обновлялась», объясняет сотрудник природоохранного департамента Грэм Тейлор. Но если равновесие сместится в сторону «плохих лет», численность птиц уже не сможет восстановиться.

Малый пингвин достигает 25 см и весит около килограмма. Этот вид находится под угрозой исчезновения, и его численность значительно сократилась за последнее десятилетие.

По данным департамента охраны природы, массовая гибель — более 1000 пингвинов — раньше случалась примерно раз в десять лет. Но климатический кризис повышает температуру океана и пагубно сказывается на питании — из-за жары снижается количество рыбы — и размножении корора.

Экологи, ведущие мониторинг в районе Северного острова, также обнаружили десятки других мертвых птиц, включая альбатросов и буревестников.

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