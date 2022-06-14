Веллингтон, 14 июня, 2022, 14:58 — ИА Регнум. На пляжах Новой Зеландии находят сотни мертвых голубых пингвинов, сообщает 14 июня Independent.

Олег Кугаев Побережье Австралии, самые маленькие пингвины выходят на берег, чтобы переночевать

Корора, также называемые малыми или голубыми пингвинами, водятся в Новой Зеландии и южной Австралии. По сообщению новозеландского департамента охраны природы, море ежедневно выбрасывает около 200 птиц на побережье Северного острова, и в массовой гибели пингвинов, вероятно, виновато повышение температуры океана.

В прошлом уже случалось, что в «плохой год» погибало много птиц, но затем «в хорошие годы популяция обновлялась», объясняет сотрудник природоохранного департамента Грэм Тейлор. Но если равновесие сместится в сторону «плохих лет», численность птиц уже не сможет восстановиться.

Малый пингвин достигает 25 см и весит около килограмма. Этот вид находится под угрозой исчезновения, и его численность значительно сократилась за последнее десятилетие.

По данным департамента охраны природы, массовая гибель — более 1000 пингвинов — раньше случалась примерно раз в десять лет. Но климатический кризис повышает температуру океана и пагубно сказывается на питании — из-за жары снижается количество рыбы — и размножении корора.

Экологи, ведущие мониторинг в районе Северного острова, также обнаружили десятки других мертвых птиц, включая альбатросов и буревестников.