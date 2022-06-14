Астрахань, 14 июня, 2022, 14:58 — ИА Регнум. В Астраханской области за последние сутки госпитализированы шесть пациентов с коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

14 июня выявлено 29 новых случаев заражения коронавирусом — на три больше, чем в предыдущие сутки. Всего на территории региона выявлено 117 тыс. 540 положительных результатов исследования.

За весь период наблюдения 114 тыс. 34 человека выписаны после курса лечения, в том числе 27 — за последние сутки.

За весь период скончались 3 тыс. 10 человек. Не подтверждено новых летальных случаев.