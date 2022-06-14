Ярославль, , 14:59 — REGNUM В Ярославле на предстоящие выборы депутатов муниципалитета из бюджета потратят 35 миллионов рублей. Об этом рассказал директор департамента финансов мэрии города Андрей Данц.

Выборы Дарья Антонова © ИА REGNUM

«17 миллионов рублей в бюджете уже утверждено, недостаток — 17,2 сейчас, значит, выделяем средства в полном объёме. Уже при объявлении выборов должны перечислить на расчётный счёт избирательной комиссии, которая будет уже отчитываться и осуществлять финансирование», — рассказал чиновник.

Выборы в муниципалитет Ярославля пройдут в Единый день голосования — 11 сентября 2022 года. Напомним, после ликвидации смешанной системы число округов в городе выросло в два раза — с 19 до 38. В каждом округе будет только один депутат.

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