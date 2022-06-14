Ярославль, 14 июня 2022, 14:59 — REGNUM В Ярославле на предстоящие выборы депутатов муниципалитета из бюджета потратят 35 миллионов рублей. Об этом рассказал директор департамента финансов мэрии города Андрей Данц.
Выборы в муниципалитет Ярославля пройдут в Единый день голосования — 11 сентября 2022 года. Напомним, после ликвидации смешанной системы число округов в городе выросло в два раза — с 19 до 38. В каждом округе будет только один депутат.
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