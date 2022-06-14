Архангельск, 14 июня, 2022, 14:56 — ИА Регнум. В Архангельской области утонул 38-летний рыбак. Его лодка была найдена перевернутой на Ков-озере, сообщает СУ СКР.

Цитата из к/ф «Старик и море». реж Джон Стерджес. 1958. США В лодке

«Со слов рыбаков установлено, что утром на лодке с мотором без спасательного жилета отравился на рыбалку 38-летний житель города Северодвинска. Обеспокоенные его длительным отсутствием, они стали искать северодвинца, но обнаружили перевернутую лодку, сапоги и снасти. Тело из воды не извлечено, проводятся водолазные работы», — сообщили в ведомстве.

По данному факту проводится доследственная проверка.

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