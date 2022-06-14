Бейрут, , 15:03 — REGNUM Делегация правительства Франции посетила с тайным визитом Бейрут. Об этом сообщает Lebanon 24.

Ливан Ольга Шклярова © ИА REGNUM

По данным журналистов, французские переговорщики посетили Ливан на прошлой неделе, однако об их поездке стало известно только 14 июня.

Отмечается, что члены делегации были замечены в южных районах Бейрута, которые находятся под контролем движения «Хезболла».

Как сообщается, представители Франции встретились с представителем «Хезболлы» по международным связям Аммаром аль-Муссави и рядом других лиц. Встреча прошла на фоне назревающего дипломатического кризиса между Ливаном и Израилем.

По данным журналистов, в «Хезболле» дали понять, что не уступят ливанскую территорию и территориальные воды Израилю и не намерены идти на компромисс по этому вопросу.