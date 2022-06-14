Бейрут, 14 июня, 2022, 15:03 — ИА Регнум. Делегация правительства Франции посетила с тайным визитом Бейрут. Об этом сообщает Lebanon 24.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Ливан

По данным журналистов, французские переговорщики посетили Ливан на прошлой неделе, однако об их поездке стало известно только 14 июня.

Отмечается, что члены делегации были замечены в южных районах Бейрута, которые находятся под контролем движения «Хезболла».

Как сообщается, представители Франции встретились с представителем «Хезболлы» по международным связям Аммаром аль-Муссави и рядом других лиц. Встреча прошла на фоне назревающего дипломатического кризиса между Ливаном и Израилем.

По данным журналистов, в «Хезболле» дали понять, что не уступят ливанскую территорию и территориальные воды Израилю и не намерены идти на компромисс по этому вопросу.