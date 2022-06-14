Делегация правительства Франции посетила Бейрут с тайным визитом
Бейрут, 14 июня, 2022, 15:03 — ИА Регнум. Делегация правительства Франции посетила с тайным визитом Бейрут. Об этом сообщает Lebanon 24.
По данным журналистов, французские переговорщики посетили Ливан на прошлой неделе, однако об их поездке стало известно только 14 июня.
Отмечается, что члены делегации были замечены в южных районах Бейрута, которые находятся под контролем движения «Хезболла».
Как сообщается, представители Франции встретились с представителем «Хезболлы» по международным связям Аммаром аль-Муссави и рядом других лиц. Встреча прошла на фоне назревающего дипломатического кризиса между Ливаном и Израилем.
По данным журналистов, в «Хезболле» дали понять, что не уступят ливанскую территорию и территориальные воды Израилю и не намерены идти на компромисс по этому вопросу.