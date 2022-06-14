Донецк, , 14:54 — REGNUM Видеозапись, на которой видны разрушения в роддоме Донецка после его обстрелов со стороны ВСУ, произведенных 13 июня, опубликовал 14 июня телеграм-канал «Readovka».

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

На выложенных в интернет кадрах видно, что у подвергшегося накануне обстрелу со стороны украинских нацистов здания повреждена крыша и двери, а также выбиты многие их окон. Также в некоторых из кабинетов образовались завалы из обломков и перевернута мебель.

«Пострадало только здание — все детки и роженицы целы. Нарушения зафиксированы, надеемся, что в скором времени восстановимся. Очень хотелось бы, чтобы такое не повторялось, но мы от этого не застрахованы», — рассказал заместитель гендиректора по неонатологии Дмитрий Бессонов.

Также уточняется, что в результате обстрела никто не погиб, так как персонал, роженицы и новорожденные были своевременно эвакуированы в подвал здания.

При этом директор роддома Анна Железная отметила, что в данный момент некоторых из рожениц уже выписывают из медучреждения, а остальных переводят в другие родильные дома.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что власти республики обратились с просьбой к России о задействовании дополнительных сил для уничтожения артиллерии украинских формирований.