Бойсе, США, , 14:54 — REGNUM Руководство одной из сатанинских »церквей» в американском штате Айдахо отказалось от участия в »семейном» ЛГБТ-мероприятии, после того от его финансирования отказался ряд спонсоров, сообщает New York Post.

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Причиной отказа спонсоров от участия в приуроченном к Месяцу гордости мероприятию, направленному на «семьей и детей», стало то, что руководство одного из отделений Храма Сатаны предложило проводить процедуру отречения от крещения.

«Мы так рады объявить, что у нас будет стенд и мы будем участвовать в мероприятии в городе Кёр-д’Ален Pride in the Park «Гордость в парке» в следующую субботу, 11 июня, с 10:00 до 15:00», — написало отделение сатанистов в уже удаленном сообщении в социальной сети Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ). — У нас будут товары для продажи, мы будем предлагать поддержку нашему сообществу и проводить раскрещения для тех, кто заинтересован! Просто знай, Сатана любит тебя за тебя! Слава Сатане!»

«Семейный» праздник под названием Pride in the Park был организован Альянсом гордости Северного Айдахо (NIPA) в Кёр-д’Ален. Десятки мужчин в масках, подозреваемых в связях с группой белых националистов, были арестованы недалеко от места проведения мероприятия.

Организация NIPA не сразу ответила на дополнительный запрос о том, получила ли их организация негативную реакцию на участие сатанистов в их мероприятии. Представитель сатанистов Люсьен Гривз сообщил Fox News, что «церковь» в Айдахо отказалось от участия в мероприятии после получения «большого количества угроз и беспокоящих сообщений относительно их участия», но сказал, что он слышал, что они в конечном итоге решили отказаться от участия в ответ на отказ других спонсоров.