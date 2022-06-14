Бойсе, США, 14 июня 2022, 14:54 — REGNUM Руководство одной из сатанинских »церквей» в американском штате Айдахо отказалось от участия в »семейном» ЛГБТ-мероприятии, после того от его финансирования отказался ряд спонсоров, сообщает New York Post.
Причиной отказа спонсоров от участия в приуроченном к Месяцу гордости мероприятию, направленному на «семьей и детей», стало то, что руководство одного из отделений Храма Сатаны предложило проводить процедуру отречения от крещения.
«Семейный» праздник под названием Pride in the Park был организован Альянсом гордости Северного Айдахо (NIPA) в Кёр-д’Ален. Десятки мужчин в масках, подозреваемых в связях с группой белых националистов, были арестованы недалеко от места проведения мероприятия.
Организация NIPA не сразу ответила на дополнительный запрос о том, получила ли их организация негативную реакцию на участие сатанистов в их мероприятии. Представитель сатанистов Люсьен Гривз сообщил Fox News, что «церковь» в Айдахо отказалось от участия в мероприятии после получения «большого количества угроз и беспокоящих сообщений относительно их участия», но сказал, что он слышал, что они в конечном итоге решили отказаться от участия в ответ на отказ других спонсоров.