* талибов — запрещённая в России организация

Базарак, Афганистан, , 14:54 — REGNUM Местные источники в афганской провинции Панджшер сообщают, что четыре талиба (организация, деятельность которой запрещена в РФ) погибли в засаде сил Фронта сопротивления в уезде Руха. Об этом сообщает газета «8 Собх».

В Афганистане Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным источников, около 11:00 13 июня талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ), пытавшиеся атаковать позиции фронта, попали в засаду в районе Чамалорда уезда Руха.

Ожесточённый бой продолжался до вечера. В результате четверо талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) были убиты и семеро ранены.

Сведений о потерях сил Фронта сопротивления пока не поступало. Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) также пока не прокомментировали сообщения.