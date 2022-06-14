Ижевск, 14 июня, 2022, 14:54 — ИА Регнум. В полицию Ижевска поступило сообщение о краже с одного из строительных объектов более 90 шестиметровых листов профнастила, которые служили ограждением. Об этом сообщает пресс-служба управления МВД по Удмуртии.

Александр Погожев ИА REGNUM Расплавленный металл

В ходе оперативно-разыскных мероприятий был установлен и задержан 53-летний подозреваемый, ранее судимый.

По данным следствия, мужчина нанял манипулятор с прицепом и работников, которых ввел в заблуждение, сообщив об имеющемся разрешении на вывоз материалов от застройщика. Похищенные листы профнастила были сданы на одну из баз, которая занимается реализацией металлических и металлопрокатных изделий. За них он выручил 30 тыс. рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 158 УК РФ («Кража, совершенная в крупном размере»). «За совершенное преступление законодательством РФ предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет», — подчеркнули в пресс-службе. Для обеспечения возмещения ущерба стройкомпании автомобиль у мужчины изъяли.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце мая в Удмуртии задержали 41-летнего уроженца Ижевска по подозрению в краже транспортного средства. По данным следствия, в июле 2021 года мужчина похитил бульдозер со стоянки в Ленинском районе Ижевска. Затем он перегнал технику в частный сектор, где разобрал ее на запчасти. В течение нескольких дней по частям он сдавал разобранный бульдозер в пункт приема металлолома. Ущерб, причиненный владельцу транспортного средства, оценивается в 1,9 млн рублей.

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