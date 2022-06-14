Ростов-на-Дону, , 14:53 — REGNUM В Ростовской области по подозрению в мошенничестве задержаны мачеха с пасынком. Аферисты звонили пожилым людям и обманом заставляли их отдать свои сбережения. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении МВД России 14 июня.

Арест Иван Шилов © ИА REGNUM

Предположительно, жители Матвеево-Курганского района — 43-летняя женщина с 30-летним пасынком, регулярно выезжали за город, ставили палатку и по ночам звонили своим жертвам на стационарные телефоны. Один из аферистов представлялся пожилому человеку родственником, якобы совершившим ДТП. Затем телефон передавался сообщнику — мнимому сотруднику полиции, который подтверждал информацию об аварии и предлагал решить вопрос за вознаграждение. За деньгами к пенсионерам приезжал водитель такси, не знавший об участии в преступной схеме. Полученные сбережения он переводил на указанный мошенниками номер телефона.

Жертвами аферистов стали пожилые люди, проживающие не только в Ростовской области, но и в других регионах России. Выявлено не менее десяти эпизодов преступной деятельности.

Злоумышленники арестованы. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве. В ходе обысков по месту жительства у подозреваемых изъяты мобильные телефоны и банковские карты.