Москва, 14 июня, 2022, 14:51 — ИА Регнум. Газовое месторождение Сакарья является очень перспективным и может существенно помочь турецкой экономике заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры экономики промышленности РЭУ имени Г. В. Плеханова Олег Каленов.

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«Несмотря на огромные инвестиции, равные почти 10 млрд долларов, проект должен окупиться с лихвой, ведь речь идёт о добыче и транспортировке 540 млрд кубометров газа.

Важность этого усиливается общемировой экономической конъюнктурой и глобальным энергетическим кризисом. Тем более в ближайшие годы спрос на «голубое топливо» будет только расти, ведь газ сам по себе является относительно чистым источником энергии.

Также газ является на сегодняшний день одним из основных ресурсов для производства водорода, востребованного в условиях перехода к низкоуглеродной экономике», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, к укладке труб по дну Черного моря в рамках реализации планов по добыче голубого топлива приступила Турция, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

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