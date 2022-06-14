Сеул, , 14:52 — REGNUM В Южной Корее зафиксировали спад уровня поддержки политики главы государства Юн Сок Ёля. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на исследовательскую компанию Realmeter.

Юн Сок Ёль 대한민국 대법원

Согласно результатам опроса, проведенного с 7 по 10 июня среди 2009 человек в возрасте старше 18 лет, уровень поддержки президента страны составил 48%, что на 4,1% меньше по сравнению с предыдущим опросом.

Не одобряют деятельность южнокорейского лидера 44,2% респондентов. Показатель вырос на 3,9%.

Известно, что когда только Юн Сок Ёль пришел к власти уровень поддержки составил 52,1%, в последнюю неделю мая показатель достиг 54,1%. Однако с тех пор он продолжает падать.

Юн Сок Ёль, который десятилетиями работал прокурором, недавно столкнулся с критикой за то, что он выбрал большое количество бывших или действующих прокуроров на ключевые государственные должности.

Уровень поддержки правящей партии «Сила народа» упал на 2,5% и составил 47,3%, однако уровень поддержки оппозиционной Демократической партии «Тобуро», напротив, вырос на 1%, до 39,2%.