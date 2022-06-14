Уровень поддержки политики главы Южной Кореи упал ниже 50% — опрос
Сеул, 14 июня, 2022, 14:52 — ИА Регнум. В Южной Корее зафиксировали спад уровня поддержки политики главы государства Юн Сок Ёля. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на исследовательскую компанию Realmeter.
Согласно результатам опроса, проведенного с 7 по 10 июня среди 2009 человек в возрасте старше 18 лет, уровень поддержки президента страны составил 48%, что на 4,1% меньше по сравнению с предыдущим опросом.
Не одобряют деятельность южнокорейского лидера 44,2% респондентов. Показатель вырос на 3,9%.
Известно, что когда только Юн Сок Ёль пришел к власти уровень поддержки составил 52,1%, в последнюю неделю мая показатель достиг 54,1%. Однако с тех пор он продолжает падать.
Юн Сок Ёль, который десятилетиями работал прокурором, недавно столкнулся с критикой за то, что он выбрал большое количество бывших или действующих прокуроров на ключевые государственные должности.
Уровень поддержки правящей партии «Сила народа» упал на 2,5% и составил 47,3%, однако уровень поддержки оппозиционной Демократической партии «Тобуро», напротив, вырос на 1%, до 39,2%.