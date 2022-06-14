Ярославль, 14 июня, 2022, 14:51 — ИА Регнум. На празднование Дня города Ярославля в 2022 году выделят 12 млн рублей. Об этом на заседании бюджетной комиссии муниципалитета рассказал заместитель мэра города Андрей Данц.

City-yaroslavl.ru День города в Ярославле в 2019 году

Как ранее сообщало ИА REGNUM, День города пройдёт в этом году 20 августа. Традиционно его праздновали в последнюю субботу мая, но два последних года праздник переносили на сентябрь.

В 2022 году власти города сначала заявили об отмене праздника, а потом врио губернатора Михаил Евраев сообщил, что День города пройдёт в августе.