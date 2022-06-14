Лондон, , 14:50 — REGNUM Франция нарастила поставки газа из России, несмотря на договоренность между европейскими странами сократить импорт российского газа, пишет британское издание Daily Express.

Газ Иван Шилов © ИА REGNUM

Как отмечается в материале, Франция, Бельгия и Нидерланды закупили партии российского топлива по льготным ценам.

Кроме того, в апреле и мае Франция получила более 10 партий сжиженного природного газа на сумму почти 900 млн евро.

«(Президент Франции Эммануэль) Макрон предал Украину», — сделало вывод издание.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным ассоциации Gas Infrastructure Europe (GIE), в Европе средний уровень заполненности подземных хранилищ газа достиг 50,24%.

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