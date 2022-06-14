Донецк, 14 июня 2022, 14:48 — REGNUM Власти Донецкой Народной Республики обратились с просьбой к России о задействовании дополнительных сил для уничтожения артиллерии украинских формирований. Об этом 14 июня заявил представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
Он рассказал, что ДНР просит Россию задействовать дополнительные «Искандеры» и авиацию для уничтожения артиллерии украинских войск.
Ранее ВСУ провели массированную артиллерийскую атаку территории Донецкой Народной Республики, в результате которой погибли пять человек, в том числе один ребёнок.